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فيتامين يسبب نقصه شيب الشعر والحل؟

فيتامين يسبب نقصه شيب الشعر والحل؟
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

تحدث طبيب عن سبب ظهور "الشعر الرمادي" أو ما يعرف بـ"شيب الشعر" والحل لتأخير ظهوره.

العالم - منوعات

وقال الطبيب والاستشاري الطبي، بارفيندر ساغو، في مقابلة لصحيفة "ديلي إكسبريس"، بأن سبب ظهور الشعر الرمادي يعود لنقص في فيتامين "ب" في الجسم مضيفا بأنه يمكن منع الشيب أو تأخيره من خلال توفير كميات كافية من هذا الفيتامين في النظام الغذائي.

وبحسب الطبيب، فإن الفيتامين يوجد بكميات كبيرة في البيض ومنتجات الألبان، بالإضافة للخضراوات الورقية والفواكه والبذور والمكسرات التي تعتبر مصدرا هاما لفيتامين "ب".

كما وحدد الطبيب بشكل منفصل اللحوم الحمراء والحبوب الكاملة كمصدر له.

وتابع بأنه بعد سن الـ35 عاما، تبدأ بصيلات الشعر في إنتاج صبغة أقل لأنها تكمل دورتها الطبيعية.

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