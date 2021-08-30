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خلال اللقاء مع السفير الايراني في اسلام اباد؛

قائد البحرية الباكستانية يؤكد على تعزيز العلاقات مع ايران

قائد البحرية الباكستانية يؤكد على تعزيز العلاقات مع ايران
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

 اكد قائد القوة البحرية الباكستانية "الادميرال امجد خان نيازي" على اهمية تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وتطوير التعاون البحري بين البلدين.  

العالم - ايران

وفي لقائه اليوم باسلام اباد السفير الايراني لدى باكستان "سيد محمد علي حسيني"، اعرب الادميرال امجد عن سعادته للزيارة التي قام بها مؤخرا الى ايران ومباحثاته مع قائد القوة البحرية الايرانية الجديد "الادميرال شهرام ايراني".

ولفت هذا القائد العسكري الباكستاني، انه اكد ونظيره الايراني على ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون البحري والاقليمي بين طهران واسلام اباد؛ مبينا ان ذلك يصب في تعزيز الامن البحري على صعيد المنطقة.

الى ذلك، ثمن السفير حسيني خطوة اسلام اباد المتمثلة في الافراج عن اللنشات الايرانية المحتجزة؛ متطلعا الى رفع مستوى التعاون الثنائي بهدف تسوية سائر المشاكل العالقة.

وافاد مراسل "ارنا" من اسلام اباد، ان قائد القوة البحرية الباكستانية والسفير الايراني استعرضا في هذا اللقاء، الجهود المشتركة لتوقيع مذكرة تفاهم بحرية وتبادل الزيارات بين الجانبين.

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خلال اللقاء مع السفير الايراني في اسلام اباد؛ قائد البحرية الباكستانية يؤكد على تعزيز العلاقات مع ايران

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