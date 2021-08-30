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وزيرة الخارجية الليبية: استمرار وجود المرتزقة يشكل خطرا على ليبيا ودول الجوار

وزيرة الخارجية الليبية: استمرار وجود المرتزقة يشكل خطرا على ليبيا ودول الجوار
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أشارت وزيرة ​الخارجية الليبية​، نجلاء المنقوش، إلى أنهم "في عمل دؤوب من أجل توحيد ​المؤسسة العسكرية​"موكدة أن "استمرار وجود المرتزقة يشكل خطرا على ​ليبيا​ ودول الجوار"، مؤكدةً أنهم يعملون على "تكريس السيادة الليبية، فاستقرار ليبيا من استقرار المنطقة".

العالم - ليبيا

وقالت وزيرة ​الخارجية الليبية​، أن "التدخلات الخارجية تناقض الأعراف الدولية"ورأت أن "استمرار وجود المرتزقة يشكل خطرا على ​ليبيا​ ودول الجوار"، مؤكدةً أنهم يعملون على "تكريس السيادة الليبية، فاستقرار ليبيا من استقرار المنطقة".

من جهته، أعرب المبعوث الدولي إلى ليبيا، يان كوبيش، عن أمله في "إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة لنتمكن من إجراء الانتخابات"، لافتاً إلى أن "جميع الأطراف الليبية تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات في 24 تشرين الأول المقبل".

واعتبر أن "حضور المراقبين الدوليين والإقليميين للانتخابات ضروري جدا"، مشيراً إلى أن "إقرار الميزانية العالقة مهم جدا لدعم جهود الحكومة"، موضحاً أن "استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا يشكل مدعاة للقلق في ليبيا ودول الجوار".

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