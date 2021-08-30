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مسؤول أمريكي: التقرير النووي بشأن كوريا الشمالية يظهر "حاجة ملحة للحوار"

مسؤول أمريكي: التقرير النووي بشأن كوريا الشمالية يظهر
الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

صرح مسؤول بالإدارة الأمريكية بأن تقريرا لإحدى هيئات المراقبة الدولية عن أن كوريا الشمالية أعادت تشغيل مفاعل نووي، يعكس الحاجة الملحة إلى الحوار، وإن الولايات المتحدة تسعى له.

العالم _ الأميرکيتان

وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، اليوم الاثنين: "هذا التقرير يؤكد الحاجة الملحة للحوار والدبلوماسية حتى نتمكن من إتمام نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل". وتابع: "نواصل السعي للحوار مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حتى نتمكن من مناقشة ما ورد عن هذا النشاط وكل القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي".

وأشار المسؤول إلى إن الولايات المتحدة تنسق بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها بشأن التطورات في كوريا الشمالية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر الجمعة الماضية إن مؤشرات على التشغيل في المفاعل البالفة قدرته 5 ميغاوات، والذي يعتبر قادرا على إنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة، هي الأولى التي يتم رصدها منذ أواخر 2018.

جاء تقرير الوكالة في أعقاب زيارة استغرقت 4 أيام لكوريا الجنوبية قام بها المبعوث الخاص للرئيس جو بايدن لكوريا الشمالية سونغ كيم.

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