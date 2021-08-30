شاهد.. الفلسطينيون غاضبون من لقاء السلطة بالإحتلال

العالم – خاص بالعالم

من مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينت جاءت التوضيحات حول اللقاء الذي جمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الحرب الاسرائيلي بيني جانتس ، اللقاء الذي جرى في رام الله لم يكن سياسيا وإنما لمناقشة الوضع الامني والاقتصادي ، وفي وقت اعترفت السلطة باللقاء بعد كشف الاحتلال عنه بدا ان الاحتلال الاسرائيلي اراد ان يثبت ان التسوية مع السلطة ستبقى في اطار الامن والاقتصاد لا اكثر وإبراز دور السلطة كمشروع خدماتي .

الفصائل الفلسطينية سواء المنضوية تحت لواء منظمة التحرير او من مازالت خارجها سارعت الى استنكار اللقاء ووصفه بالطعنة في خاصرة القضية الفلسطينية ، وبينما ترفض الفصائل غير المنضوية في المنظمة أي لقاء مع الاحتلال مهما يكن تعتبر فصائل المنظمة بأن اللقاءات مع الاحتلال تشكل خرقا لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني والذي طالب السلطة بقطع كافة العلاقات مع الاحتلال وعلى رأسها الأمنية .

الاحتلال يحاول فعليا عبر تقديم التسهيلات للسلطة ان يمنع الانفجار في الضفة الغربية .