العراق.. استشهاد شرطي بهجوم مسلح والقبض على ارهابيين في كركوك

العالم-العراق

وقال المصدر، إن "داعش يشن هجوما على نقطة تفتيش تابعة للفوج الاول الشرطة الاتحادية في اطراف قرية الدب ب‍كركوك بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن استشهاد عريف بالشرطة وتدمير الكاميرا الحرارية بالكامل".

وفي السياق، أعلنت قياده العمليات المشتركه في محافظة كركوك، القبض على مطلوبين، وضبط عبوات ناسفة وقنابر هاون وتدمير وكر للإرهابيين في المحافظة.

وقالت المشتركة في بيان، إنه "تم القاء القبض على مطلوبين اثنين وفق الماده 4/1 ارهاب، و 12 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة".

وأشارت إلى "العثور على (17) عبوة ناسفة مختلفة، وقنبرتي هاون مختلفة، بالإضافة إلى تدمير وكر للإرهابيين، والاستيلاء على بندقية كلاشنكوف، في محافظة كركوك".