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في ظل استمرار العمليات التركية ضد 'بي كا كا'..

وزير دفاع العراق: اتفقنا مع تركيا على إنشاء مركز تنسيق مشترك

وزير دفاع العراق: اتفقنا مع تركيا على إنشاء مركز تنسيق مشترك
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، عن عزم العراق إنشاء مركز للتنسيق مع تركيا، في ظل استمرار العمليات العسكرية التركية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

العالم-العراق

وقال سعدون، في جلسة حوارية خلال منتدى الرافدين: "تركيا لا تتدخل في العراق لكنها ترتكب خروقات لها ما يبررها"، على حد قوله، مضيفا: "هناك حزب اسمه بي كاكا موجود في قسم من الحدود الدولية شمال العراق مع تركيا، والتي يبلغ طولها 351 كيلومترا".

وتابع أن "الجانب العراقي كان يتواصل مع الجانب التركي ويخبره أنه يجب أن يكون بيننا تنسيق عندما تريدون معالجة أي أهداف"، كاشفا: "نحن الآن اتفقنا معهم على إقامة مركز تنسيق مشترك".

وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، في شمال العراق. وتسببت العمليات في توترات دبلوماسية في أكثر من مناسبة بين البلدين، شملت استدعاء بغداد السفير التركي لديها لما تعتبره انتهاكا لسيادتها.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء الماضي، عن عملية ضخمة لقواتها في العراق، مشيرة إلى أنها استهدفت 28 هدفا لعناصر "بي كا كا"، دمرت خلالها مقرات قيادية وملاجئ ومستودعات أسلحة عائدة للمنظمة الانفصالية.

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