ما هو عدد مراقبي الأمم المتحدة في الانتخابات العراقية؟

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وقال عضو إعلام المفوضية عماد جميل محسن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "شكلنا لجنة عليا يرأسها قاضي الدائرة الانتخابية، تتابع وتهتم باستقبال المراقبين الدوليين خاصة وأن هناك عدداً كبيراً من مراقبي الأمم المتحدة يتجاوز 120 مراقبا".

وأشار محسن إلى أن "هناك دولا أوروبية ومن الجامعة العربية تريد المشاركة بمراقبة الانتخابات إضافة إلى السفارات العربية والأجنبية الموجودة".

وبشأن إجراءات المفوضية الخاصة بتغطية الحدث الانتخابي أوضح محسن أن "المفوضية قامت بإصدار باجات وتوزيعها على الإعلاميين بهدف تسهيل مهامهم ونحن نسعى لحضور إعلامي واسع يعزز من ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويزيد عدد المشاركين فيها".