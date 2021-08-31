الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

قطر تحث طالبان على قبول المساعدة الخارجية لتشغيل المطار

قطر تحث طالبان على قبول المساعدة الخارجية لتشغيل المطار
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن رفض طالبان السماح بوجود أمني أجنبي في مطار كابل يعرقل الجهود الدولية للإبقاء على مركز النقل مفتوحا بعد إنهاء الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان.

العالم - قطر

وأكد وزير الخارجية القطري -خلال مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times)- أن ما تحاول قطر شرحه لطالبان هو أن سلامة المطار وأمنه يتطلبان أكثر بكثير من مجرد تأمين محيطه.

وحث آل ثاني الحركة على قبول المساعدة الخارجية لتشغيل المطار، لأن شركات الطيران لا يمكنها السفر إلى كابل من غير استيفاء معايير أمنية معينة.

وأضاف أنه لا مانع لدينا بشأن مَن الذي يقوم بتشغيل المطار، ولكن ما يجب أن نركز عليه نحن وتركيا أن يكون التشغيل على مستوى المعايير الأمنية المطلوبة، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق.

وشدد على أهمية التعامل مع طالبان، وقال إنه يجب أن يكون هناك إجماع دولي بشأن إذا كانت الحكومات ستنظر في الاعتراف بحكومة تقودها الحركة.

وذكر الوزير أن على طالبان أن تُظهر إذا كانت على استعداد للوفاء بالتزاماتها وتشكيل حكومة شاملة، والدخول في محادثات مع جميع الأطراف الأفغانية.

وذكر أنه من غير الواضح شكل النظام الأفغاني الجديد، ونسبة تمثيل جميع الأطراف فيه، لكن طالبان قالت إنها على استعداد لاتخاذ خطوات لا تعيد أفغانستان إلى العهد القديم.

وأضاف أنه بعد الهجوم الانتحاري الخميس الماضي، كانت هناك بعض الاتصالات والتعاون في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مع قيام الدوحة بدور الوسيط بين واشنطن وطالبان.

روابط ذات صلة

شاهد.. قناة العالم توثق سيطرة طالبان علی مطار كابول

الجيش الاميركي يعلن تدمير طائرات واليات مدرعة ومنظومة دفاعية بمطار كابول

هذا ما غنمته "طالبان" من القوات الدولية والناتو بعد الانسحاب الامریکی

ماذا تعرف عن "داعش خراسان"؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

راب: مئات البريطانيين لا يزالون في أفغانستان

الموسوي: نبقى اوفياء للنهج الذي أرساه الامام موسى الصدر

هل خروج القوات الاميركية من افغانستان يعني انتهاء تدخلاتها فيها؟

مصادر اعلامية.. استهداف رتل امريكي في الديوانية جنوب العراق

الطيران الحربي الصهيوني يخرق السيادة اللبنانية على علو متوسط فوق إقليم التفاح

بالفيديو.. ماذا تحتاج طالبان للحکم في افغانستان؟