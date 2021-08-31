اهم اسباب ألم الركبة وكيف يمكن الوقاية منها

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هناك العديد من المشكلات الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى ألم الركبة. تشمل أسباب ألم الركبة الشائعة ما يلي:

الالتهاب الكيسي: الكيس أو الجراب هو عبارة عن كيس يحتوي على كمية صغيرة من السوائل أسفل الجلد وفوق مفصل الركبة، ويساعد هذا الكيس على منع الاحتكاك عندما يتحرك المفصل.

يمكن أن يؤدي الإفراط في الاستخدام، أو السقوط، أو الانحناء إلى تهيج الجراب الموجود أعلى الرضفة، وهي عظمة أعلى رأس الركبة، مما يؤدي إلى ألم الركبة، ويسمى التهاب الجراب قبل الرضفة، ويعتبر من أسباب آلام الركبة عند ثنيها.

خلع في الركبة: هذا يعني أن الرضفة تنزلق من مكانها، مما يتسبب في ألم الركبة وتورمها.

متلازمة الفرقة الحرقفية: الشريط الحرقفي عبارة عن قطعة من الأنسجة القاسية تمتد من الورك إلى الجزء الخارجي من الركبة، وعند الإفراط في نشاط ما، يمكن أن تلتهب بمرور الوقت، ويسبب ألم الركبة في الجانب الخارجي.

تمزق الغضروف المفصلي: سبب آخر من أسباب ألم الركبة عند صعود الدرج أو ثنيها لأي سبب آخر، وهو تمزق الغضروف، والذي يمكن أن ينتج عن إصابة الركبة، إذ يمكن أن تعلق هذه الحواف الخشنة في المفصل مما يسبب الألم والتورم.

مرض أوسغود – شلاتر : تحدث هذه الحالة عندما في الصغر، عندما لا تزال العظام وأجزاء الركبة الأخرى تتغير، ويمكن أن تسبب نتوءاً مؤلماً أسفل الركبة، حيث يتصل وتر من الرضفة بالساق، وقد يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة والتهيج عند نقطة في أسفل الركبة تسمى درنة الظنبوب إلى إصابة هذه المنطقة.

قد يأتي الألم ويختفي مع مرور الوقت، وتعد هذه المشكلة شائعة لدى المراهقين.

التهاب المفاصل التنكسي أو الفصال العظمي: هو نوع من التهاب المفاصل، ويعد أحد أسباب ألم الركبة بعد سن الخمسين، وتتسبب هذه الحالة في ألم أو تورم مفصل الركبة.

التهاب الوتر الرضفي: هو التهاب في الوتر الذي يربط الرضفة بعظم الظنبوب، والذي قد ينتج عن الإفراط في ممارسة الرياضة والقفز المتكرر، ويؤدي إلى الالتهاب والألم.

متلازمة آلام الفخذ الرضفي: عادةً ما يتسبب عدم توازن العضلات، وضيقها، ومشاكل محاذاة الساقين في حدوث متلازمة آلام الفخذ الرضفي، وهو من ضمن أسباب ألم الركبة والتوائها في بعض الأحيان، حيث أن الركبة لا تستطيع تحمل الوزن.

اسباب الم الركبة المفاجئ

يعتقد كثير من الأشخاص أن أسباب ألم الركبة المفاجئ هي صدمة، أو سقوط، أو إصابة في الركبة، ولكن لا يشترط حدوث هذا الألم المفاجئ بسبب حدث عارض وجديد، وإنما يمكن أن يكون ناتجاً عن تفاقم حالة صحية معينة بمرور الوقت، حيث أن الركبة جزء صعب من الجسم، ويتكون من عدة أجزاء يمكن أن تؤثر على بعضها البعض.

تتمثل أبرز أسباب ألم الركبة المفاجئ في:

التهاب الأوتار: تقوم الأوتار بالربط بين المفاصل والعظام، ويمكن أن تؤدي الإجراءات المتكررة مثل المشي أو الركض إلى التهاب وتورم الأوتار، وهو من أسباب ألم الركبة المفاجئ، وقد لا يتمكن المصاب من تحريك المفصل إلا بعد إراحته.

ركبة العداء: تشير ركبة العداء إلى ألم الركبة الذي يبدأ خلف الركبة أو حولها، وهي حالة شائعة عند البالغين الذين يمارسون الأنشطة الرياضية بانتظام، وبالإضافة إلى الألم، يمكن أن تسبب فرقعة وطحن الركبة.

إصابات الأربطة: تعد الأربطة الأكثر إصابة في الركبة هي الرباط الصليبي الأمامي ، والرباط الجانبي الأنسي، وتقوم بربط العظام فوق وأسفل الرضفة، وتعتبر الإصابات في هذه الأربطة من أبرز أسباب ألم الركبة المفاجئ.

في حالة تمزق أي من هذه الأربطة، فيمكن سماع صوت فرقعة متبوعاً بتورم، وعادةً ما يتبع ذلك ألم شديد في الركبة، وقد لا يتمكن المصاب من تحريك المفصل.

التهاب المفاصل: أيضاً يمكن أن يكون التهاب المفاصل ضمن أسباب ألم الركبة المفاجئ، والذي يمكن أن يؤثر على ركبة واحدة أو على الركبتين.

إصابة الغضروف المفصلي: تحدثنا مسبقاً عن تمزق الغضروف المفصلي، والذي يعتبر من أسباب ألم الركبة المفاجئ، حيث أن بعد حدوث الإصابة، يمكن سماع صوت فرقعة، ويتبعه ألم حاد فوري بالإضافة إلى تورم.

النقرس من أسباب ألم الركبة المفاجئ: يؤدي تراكم حمض اليوريك في الجسم إلى الإصابة بالنقرس، وحينما يتجمع الحمض في القدمين، فقد يؤثر على الركبتين أيضاً، ويسبب الشعور بألم وحدوث تورم، وبالتالي فإن وجود ألم مفاجئ في الركبة قد يؤشر بالإصابة بالنقرس.

التهاب المفاصل المعدي: هو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يتطور من السائل الذي يحيط بالمفصل، وفي حالة تركه دون علاج، فيمكن أن يصبح هذا السائل منتفخاً، وتتسبب هذه الحالة ألم مفاجئ في ركبة واحدة فقط.

طرق الوقاية من الم الركبة

بعدما تعرفنا على أسباب ألم الركبة الشائعة، سوف نلقي الضوء على أبرز الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تقلل من احتمالية الإصابة بآلام الركبة، وهي:

التوقف عن ممارسة الرياضة في حالة الشعور بألم في الركبة.

في حالة الرغبة بممارسة تمارين أكثر كثافة، فيجب أن يكون هذا بشكل تدريجي.

فرد الساقين وتمديدهما قبل وبعد النشاط البدني.

استخدام واقيات الركبة لمنع التهاب الجراب، وخاصةً في حالة كثرة الركوع عليها.

ارتداء أحذية مناسبة وتوفر دعماً كافياً.

الحفاظ على قوة عضلات الفخذين، وذلك من خلال الإطالة والتقوية المنتظمة.

الحفاظ على الوزن الصحي، وإنقاص الوزن في حالة زيادته حتى يقل الضغط على جميع المفاصل، بما في ذلك الركبتين.