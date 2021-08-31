قناة العالم تكشف سر السيارات المقلوبة في مطار كابول

العالم - مراسلون

وكشف مراسل قناة العالم ان القوات الاميركية هي التي قلبت سياراتها في المطار عمداً لتستخدمها كدروع مضادة للرصاص أو قذائف الار.بي.جي.

وأوضح مراسل قناة العالم ان القوات الاميركية استخدمت هذه السيارات خوفاً من دخول قوات طالبان أو مسلحي داعش لمطار كابول.

وأشار مراسل العالم في كابول الی ان القوات الاميركية خرجت قبل الموعد المحدد لها دون اعلام طالبان بالخروج من مطار كابول وهذه السياسة هي ذات السياسة التي استخدمتها الولايات المتحدة عند الخروج من قاعدة بغرام الجوية فقد وُجد في هذه القاعدة أكثر من ألف سيارة دون مفاتيح.

وأكد مراسل العالم وجود الكثير من السيارات المصفحة العادة للقوات الاميركية أو السفارة الاميركية في مطار كابول، اضافة الی طائرات اعطبوها من أجل التأكد من عدم استخدامها بعد خروجهم من افغانستان.