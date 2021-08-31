جولة مشاورات روسية أمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي في سبتمبر

العالم-روسيا

وأضاف لافروف، خلال لقاء مع ممثلي المؤسسات والمنظمات الثقافية الوطنية: "نقترح جعل موضوع اتفاق مع الأمريكيين، أو ربما سيكون هناك العديد منها، كافة الأسلحة الاستراتيجية - النووية وغير النووية على حد سواء"

وأعرب لافروف عن ثقته، بأن الدولتين معنيتان ويهمهما العثور على قواسم مشتركة.

وأشار لافروف إلى أن واشنطن تدرك عدم جواز شن حرب نووية، وتؤكد ذلك من خلال التصريحات في المحادثات.

وقال الوزير: "بعد اجتماع الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف في يونيو، بدأنا حوارا استراتيجيا مع زملائنا الأمريكيين، وتم عقد الاجتماع الأول، الذي كان تحضيريا بالمعنى الحرفي للكلمة. لم نتفق حتى الآن على القواعد الأساسية، التي ستشكل الأساس لمزيد من المفاوضات المفصلة والمحدةة بشأن الحد من فئات معينة من الأسلحة".