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وزير الداخلية السوداني يؤكد على تعزيز التعاون مع تشاد

وزير الداخلية السوداني يؤكد على تعزيز التعاون مع تشاد
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد الفريق عزالدين الشيخ وزير الداخلية السوداني، حرص واهتمام وزارته بترقية وتطوير وتعزيز التعاون مع دول الجوار ودولة تشاد على وجه الخصوص.

العالم - السودان

وأوضح الشيخ، خلال لقائه يوم أمس في الخرطوم مع سليمان أبكر ادوم وزير الداخلية والهجرة بدولة تشاد، أن السودان وتشاد لهما روابط تاريخية واجتماعية ومصالح مشتركة تتطلب التعاون المستمر في شتى المجالات لتحقيق الأمن والاستقرار لمصلحة البلدين الشقيقين.

وقال وزير الداخلية السوداني إن تجربة القوات المشتركة السودانية التشادية أسهمت إسهاما فاعلا فى ضبط حدود البلدين وأصبحت نموذجا يحتذى لبقية دول الجوار، حيث ساهمت تلك القوات في النهوض بالتنمية في تلك المناطق الحدودية.

وأكد الاهتمام بتفعيل التعاون الثنائي مع وزارة الداخلية في دولة تشاد في مجال التدريب ورفع القدرات لمنسوبي الشرطة في تشاد إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود والمخدرات.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية والهجرة التشادي بالعلاقات الأزلية مع السودان، لافتا إلى التعاون المثمر بين وزارتي الداخلية في البلدين وضرورة تعزيز تلك العلاقة في مجال التدريب المشترك وتبادل المعلومات إضافة إلى تأمين الحدود بتقنية متطورة.

في غضون ذلك، تلقى وزير الداخلية السوداني دعوة من نظيره التشادي لزيارة تشاد تفعيلا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

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وزير الداخلية السوداني يؤكد على تعزيز التعاون مع تشاد

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