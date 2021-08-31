شركة “سايبر” يديرها رئيس الموساد السابق تعمل في الإمارات وهذه مهمتها

العالم - صحف عبرية

وأكدت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أن شركة السايبر "XM cyber"، التي يمتلك رئيس جهاز "الموساد" السابق تامير فيردو جزءا من أسهمها، دخلت لأول مرة إلى الخليج (الفارسي) بهدف بيع منتجاتها الأمنية الدفاعية للبنية التحتية المرتبطة بالغاز والنفط والأمور المالية".

وبعد التوقيع على اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، وقعت الشركة على "اتفاق تعاون مع شركة محلية إماراتية يطلق عليها اسم "Spire Solution"، وهي شركة في دبي يديرها مجموعة من الخبراء الهنود، وتمثل عددا من الشركات الإسرائيلية الأخرى بينها شركة "سايبر آرك" و"تشيك بوينت"، بحسب ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة، أن رئيس جهاز "الموساد" السابق فيردو، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة السايبر "XM cyber"، وهو أحد مؤسسيها ويمتلك نسبة جيدة من أسهمها.

شركة السايبر "XM cyber" الإسرائيلية، ستتعاون أيضا بحسب "غلوبس" مع شركة "رفائيل" للصناعات العسكرية الإسرائيلية في إطار ائتلاف جديد يضم مجموعة كبيرة من الشركات الإسرائيلية التي تسعى لتوقيع عقود مع شركات في الخليج (الفارسي) بمجال البنية التحتية المرتبطة بالغاز والنفط، والذي يشمل أيضا شركة الكهرباء، وشركات بنية تحتية للطاقة وشركات "سايبر" إسرائيلية أخرى.

وزعمت أن الشركة المحلية "Spire Solution"، "ستساعد الشركة الإسرائيلية بالعمل فقط في الدول الموقعة على اتفاق التطبيع مع الاحتلال وهي: البحرين والإمارات".

وتنشط شركة "XM cyber" الإسرائيلية، "في سوق اختبار اختراق التهديدات الإلكترونية، وهي تعمل على رصد نقاط ضعف في البنية التحتية الحيوية والتحذير منها، وتقوم الشركة بنشر مجموعة من أجهزة الاستشعار الافتراضية على شبكة البنية التحتية للزبون، بهدف محاكاة نشاط خلال هجوم سايبر، وبعد ذلك تحاكي عددا من الهجمات ضد الأنظمة الحيوية، وترصد نقاط ضعف ومسارات ممكنة لاختراق البنية التحتية، إضافة إلى الأخطاء البشرية بتركيب البرمجيات وسلوك العاملين في مجال البنية التحتية".

يذكر، أن الشركة الإسرائيلية المذكورة، بدأت نشاطها في الولايات المتحدة، حيث تقدم هناك خدماتها لعدد من البنوك الكبيرة، وأيضا في غرب أوروبا، ومؤخرا دخلت إلى السوق الفرنسية ومن زبائنها مطار "هامبورغ"، وشركة التأمينات الأمريكية "فليموث روك"، وفق الصحيفة العبرية.

وبينت أن "الشركة تعمل في دبي عن طريق ائتلاف يضم عددا من الشركات في مجال حماية البنية التحتية القائمة، مثل منصات الغاز وآبار النفط والمطارات برئاسة شركة "رفائيل" للصناعات العسكرية الإسرائيلية، ويهدف الائتلاف لدفع صفقات مشتركة للشركات الإسرائيلية مع الشركات الحكومية المحلية".

وكشفت "غلوبس"، أن "الائتلاف الإسرائيلي سيعمل مع جهات حكومية بدول خليجية أخرى".