قبرص تشكل خلية ازمة لمواجهة خطر تسرب النفط من سوريا

العالم - سوريا

ونقلت وكالات أنباء عن السلطات القبرصية قولها إن السواحل الشمالية للجزيرة المتوسطية "مهددة ببقعة نفطية مصدرها تسرب حصل الأسبوع الماضي في محطة حرارية في سوريا".

وأعلن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص ، أرسان سانر، عن تشكيل خلية أزمة لمراقبة تسرب النفط من الجانب السوري نحو سواحل بلاده.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، ذكر في وقت سابق، أن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة قبل وقوع "كارثة " نتيجة تسرب النفط من سوريا نحو سواحل جمهورية شمال قبرص .

وتحدثت تقارير، الاسبوع الماضي، عن تسرب كميات من الفيول من محطة إنتاج الكهرباء في بانياس، المدينة الساحلية الواقعة على بعد 160 كلم قبالة قبرص.

وقال وزير الكهرباء غسان الزامل إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة والوصول إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى التسرب.