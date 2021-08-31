بعد عودة العلاقات.. نائب وزير الخارجية المصري يزور أنقرة خلال أيام

العالم - مصر

وأفاد بيان مقتضب للخارجية المصرية بأن الزيارة تأتي استجابة لدعوة من أنقرة، مشيرة إلى أن المحادثات ستجرى في جولتها الثانية، وينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة مساعي لإنهاء خلافات بين العديد من الدول، ولا سيما بين تركيا وقطر من جهة وبين مصر والإمارات من جهة ثانية.

وتوترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة على المستوى الرسمي إثر رفض تركيا برئاسة عبد الفتاح السيسي في مصر، واتهام نظام الأخير حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بدعم جماعة الإخوان المسلمين.

وزار وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، القاهرة، يومي 5 و6 أيار/ مايو الماضي، بناء على دعوة من الجانب المصري، وفي ختام الزيارة صدر بيان مشترك للبلدين وصف الجولة الاستكشافية للمشاورات الثنائية بينهما بـ"الصريحة والمعمقة".

وغداة الزيارة، في 7 أيار/ مايو الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن بدء مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر في الوقت الراهن، مؤكدا أن المحادثات ستتواصل وسيتم تطويرها وتوسيعها.