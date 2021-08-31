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إيران تؤكد على حقها في الاستخدام العادل للفضاء الخارجي

إيران تؤكد على حقها في الاستخدام العادل للفضاء الخارجي
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، على حق إيران في الاستخدام العادل للفضاء الخارجي؛ معربا عن قلقه بشأن المحاولات الرامية إلى تقويض هذا الحق.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال كلمة السفير الإيراني في الاجتماع السنوي الرابع والستين للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية "كوبوس".

ولفت غريب آبادي إلى التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية والاكتشافات الفضائية وفقا للمبادئ التالية :

- توفير ظروف استخدام الفضاء الخارجي لجميع البلدان؛ بعيدا عن أي تمييز، ومع الأخذ بعين الاعتبار مستوى التقدم العلمي والتقني والاقتصادي فيها.

- عدم الاستحواذ على الفضاء الخارجي، بما في ذلك الأقمار وسائر الأجرام السماوية، بذريعة السيادة والاستخدام والاحتلال وغيرها من الذرائع.

- يتعين على الدول أن تكون عند المسؤولية فيما يخص النشاطات الفضائية الوطنية التي تقوم بها المراكز الحكومية وغير الحكومية لديها.

- عدم استخدام الفضاء الخارجي للأغراض العسكرية.

- منع تركيب أو انتشار أي نوع من السلاح في الفضاء الخارجي.

- التركيز على استخدام الفضاء الخارجي، باعتباره موروثا لجميع الإنسانية، للأهداف السلمية فقط.

- تظافر الجهود الدولية بهدف تطوير الأنشطة الفضائية، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات الدول النامية.

وحذر غرب آبادي في تصريحاته اليوم، من الاستخدام الحالي للمدار القريب من الأرض عبر تركيب مجموعات كبيرة من الأقمار الصناعية، وبما يحول دون الاستخدام العادل لهذا القطب المداري من جانب الدول النامية.

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