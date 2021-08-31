شاهد.. صناعة دبس العنب التقليدية في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

بنفس الطريقة التي كان يستخدمها آباؤهم وأجدادهم تحضر عائلة فلسطينية وتنتج دبس العنب النقي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، فلمدة تتجاوز 12 ساعة يغلي افراد عائلة عرفة عصير العنب على مواقد تستمد حرارتها وتشتعل نارها من احتراق خشب الصنوبر أما الأواني المستخدمة فهي تقليدية من النحاس كي يكتسب المنتج رائحة خاصة ومذاقا فريدا.

ورغم اختراع أساليب حديثة أكثر سرعة ويتم تطبيقها في كثير من المصانع ذات الإنتاج الضخم يؤكد عرفة أنه لا يمكن لأي آلة أن تصنع الدبس بالشكل الذي يتم صنعه بالطرق التقليدية التي توارثوها جيلا بعد جيل.

وينتج عرفة وأبناؤه وهم مهندسون يشتغلون معه حاليا في المشروع العائلي رقائق من عصير العنب تُعرف باسم الملبن فاستخدام تقنية مماثلة لإنتاج الدبس يصنعون عجينة ويقومون بعد ذلك بتبريدها وسكبها علي ألواح بلاستيكية وتسويتها ثم تركها حتي تجف تحت أشعة الشمس.

ولا تختلف فوائد دبس العنب عن فوائد العنب الطازج الّذي يحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنيّة والألياف، والتي تساعد الجسم على مقاومة الكثير من الأمراض، كما يحتوي على السكريّات سريعة الذوبان التي تمدّ الجسم بالطاقة بشكلٍ سريع.

وصناعة دبس العنب المعروفة منذ القدم كانت تعدّ من المواد الأساسيّة التي يخزنها المزارع في الأرياف لحاجته إليها خلال فصل الشتاء.