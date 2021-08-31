بالفيديو: عودة "قائد حرس بن لادن" إلى أفغانستان

العالم - افغانستان

وبحسب ذا صن البريطانية، تمكن الحق من الفرار مع بن لادن عندما حاصرت القوات الأمريكية الإثنين في كهوف تورا بورا ، حيث فروا بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر.

وستشعل عودته إلى أفغانستان المخاوف من أن تؤوي طالبان مرة أخرى إرهابيين يخططون لمهاجمة الغرب كما فعلوا قبل الهجمات على الولايات المتحدة.

وقاد "الحق" أمن بن لادن - المعروف باسم الحرس الأسود - عندما كانوا يختبئون في مجمع الكهوف الذي قصفته قاذفات القنابل الأمريكية ومطاردته من قبل القوات الخاصة، وعلى الرغم من كونهم محاصرين، إلا أنهم تمكنوا عن طريق رشوة رجال القبائل المحليين وعبروا الحدود إلى باكستان.

ألقي القبض على الحق في عام 2008 لكن أطلق سراحها بعد ثلاث سنوات عندما قالت الشرطة إنها لم تتمكن من العثور على أدلة على صلات ببن لادن ، حسبما ذكرت التلجراف في ذلك الوقت.

وبحسب الأمم المتحدة ، فقد كان مسؤولاً عن المشاركة في تمويل وتخطيط وتسهيل وتحضير أو ارتكاب أعمال لصالح أسامة بن لادن والقاعدة كما شارك فى توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى أو دعم أعمال أو أنشطة الإرهابيين.

يقال إن الحق، وهو طبيب، له تاريخ طويل في المشاركة مع الجماعات المسلحة التي تعود إلى محاربة القوات السوفيتية في الثمانينيات، وكان ضمن الوفد الأفغانى الذى سافر إلى السودان في عام 1996 لإحضار بن لادن إلى أفغانستان.