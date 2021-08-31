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مرض فيروسي جديد ينتشر في الهند ویقتل العشرات

مرض فيروسي جديد ينتشر في الهند ویقتل العشرات
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطات ولاية أوتار براديش الهندية، اليوم الثلاثاء، انتشار مرض فيروسي غير معروف قتل العشرات في البلاد الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه قد يكون سببه "حمى الضنك" التي ينقلها البعوض.

العالم - منوعات

وقال أميت موهان براساد، نائب أمين عام الصحة في المنطقة: "سبب ارتفاع حالات الوفاة لا يزال قيد التحقيق، لكن الأعراض تشبه أعراض حمى الضنك. لقد أبلغنا بالفعل السلطات في الولاية".

وبحسب وزارة الصحة المحلية، فإن معظم المرضى يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة وجفاف الحلق، وسُجل انخفاض في مستوى الصفائح الدموية لديهم. وعانى مرضى آخرون صداعًا نصفيًا شديدًا وآلامًا في العضلات وغثيانًا وتضخمًا في الغدد الليمفاوية.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون محليون إن 70 شخصا، بينهم 12 طفلا، لقوا حتفهم بسبب حمى مجهولة في ولاية أوتار براديش.

حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق لدغات البعوض. وهي منتشرة في جنوب شرق آسيا.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد علاج خاص لحمى الضنك، ولا يمكن التطعيم باللقاحات ضدها إلا للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالحمى مرة واحدة على الأقل.

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