دعوة عاجلة من حركة طالبان إلى دول العالم

العالم - افغانستان

وقال المسؤول في الحركة شهاب الدين ديلاوار: "نرحب بقرار عدد من الدول الإبقاء على بعثاتهم في كابول، وندعو من غادروا لاستئناف عمل سفاراتهم، فلا يوجد تهديد للدبلوماسيين"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وخرج الآلاف في شوارع أفغانستان، اليوم الثلاثاء، للإحتفال بنهاية 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، شهدت العاصمة كابول ومدينتي خوست وقندهار مظاهر احتفالية، حيث أطلقت أعيرة نارية في الهواء بعد لحظات من مغادرة آخر طائرة أمريكية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي إن السفير الأمريكي غادر كابول على متن آخر رحلة من أفغانستان، وذلك قبل المهلة المحددة لمغادرة القوات الأجنبية أراضي أفغانستان بحلول اليوم 31 أغسطس.