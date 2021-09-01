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القضاء على خلية ارهابية في كردستان غرب ايران

القضاء على خلية ارهابية في كردستان غرب ايران
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

اعلنت قوات حرس الثورة الاسلامية عن القضاء على خلية ارهابية في محافظة كردستان غرب ايران كانت قد دخلت الاراضي الايرانية عبر حدود اقليم كردستان العراق للقيام بعمليات تخريب.

العالم - ايران

وافادت العلاقات العامة لفيلق "بيت المقدس" في محافظة كردستان غرب ايران ان قوة تابعة لهذا الفيلق اشتبكت في منطقة سرو آباد مع عناصر خلية تابعة للزمر المعادية للثورة الاسلامية.

واضافت: انه خلال الاشتباك لقي عدد من عناصر الخلية مصرعهم فيما جرح آخرون وتم ضبط كمية ملحوظة من المعدات والعتاد منهم من قبل قوات الحرس الثوري في سرو آباد.

يذكر ان هذه الخلية الارهابية كانت قد دخلت الاراضي الايرانية عبر حدود اقليم كردستان العراق للقيام بعمليات تخريب الا انها وقعت في كمين قوات الحرس الثوري في محافظة كردستان.

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