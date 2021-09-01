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العراق.. الكاظمي يغرد بشأن "التجنيد الالزامي" و"صندوق الأجيال"

العراق.. الكاظمي يغرد بشأن
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن "خدمة العلم" ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا.

العالم-العراق

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر الثلاثاء، "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع صندوق الأجيال الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط".

وأضاف، "معاً سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاءً للوعد. العراق خيارنا الوحيد".

وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء، على مشروع قانون خدمة العلم، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/31/169 ل ق) المؤرخة في 8 نيسان 2021.

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