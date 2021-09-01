هاشتاغ.. لقاء محمود عباس بـ بيني غانتس + فيديو

العالم - فلسطين

لقاء عباس وغانتس تم الاتفاق فيه على منح السلطة مساعدات مالية لتحسين الاقتصاد، فيما اعتبر الشارع الفلسطيني أن ما يحصل ضربة للمقاومة وللانجازات التي تحققها في مواجهة الاحتلال.

وطبعا كانت هناك حملة انتقادات كثيرة على مواقع التواصل لخطوة رئيس السلطة الفلسطينية.

"فايز أبو شمالة" علق على اللقاء: إذا كان لقاء محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس جريمة ومهانة وطعنة غادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني، فإن صمت التنظيمات الفلسطينية على هذه الجريمة، وعدم المحاسبة القاسية، والاكتفاء بالشجب والإدانة، ليمثل الاستخفاف الأكبر بمصير الشعب الفلسطيني.

"نبيل سعيد" كتب بدوره: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى.. ما الحب إلا للحبيب الأول.

إلى تغريدة نشرها "أسامة أبو رشيد" وفيها: يمتنع محمود عباس عن لقاء أبناء شعبه، ويشترط قبول عقود الغرر التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية المختطفة. أما أعداءه، كالمجرم بيني غانتس، فيجدون الترحيب عنده، حتى وهم يفتكون بشعبه، ويهينون كرامة فخامة الوكيل عباس. هذه صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، لا بد لها من نهاية.

أخيرا مع "طارق حمود" الذي علق: هل اعترف غانتس بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين قبل أن يلتقي محمود عباس؟

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