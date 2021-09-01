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فيديو غرافيك .. البحرين واليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان سلطات حكومة المنامة بوضع حد لحالات الاختفاء القسري للمعارضين السّياسيين، ومنح العفو للسّجناء السّياسيين، ووضع حدٍّ لممارسة التعذيب والانتهاكات المتفشّية في السّجون..

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