العامري: يجب إنهاء الوجود الاجنبي في العراق بنهاية العام

العالم-العراق

وقال العامري، في حديث له خلال ملتقى الرافدين للحوار في بغداد، امس الثلاثاء، ان "الشعب العراقي هو صاحب القرار في بقاء القوات الاجنبية من عدمه وليس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون".

واضاف "لن تكون هناك قوات اجنبية على الارض العراقية لا فرنسية ولا تركية".

وبشأن وجود القوات الأمريكية في العراق، قال العامري، "يجب إنهاء كل وجود للقوات الأجنبية بنهاية العام الجاري"، متعهدا باحتواء السلاح "المنفلت" بمجرد مغادرة القوات الأمريكية نهاية العام الجاري.

كما شدد العامري على أن "الحكومة مكلفة بحماية المرشحين وتوفير المناسب لمشاركة في الانتخابات"، مردفا بأنه "لا حل بالعراق الا التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع او سنذهب إلى المجهول".

وأشار رئيس تحالف الفتح إلى اعتقال القيادي البارز في الحشد الشعبي قاسم مصلح، من قبل السلطات، وقال إن "قاسم مصلح هو جزء من منظومة الحشد، وأن الحكومة أخطأت باعتقال مصلح دون علمنا".

وأكد رئيس تحالف الفتح العراقي أن "الفصائل ليست ضد الدولة، ولا ضد الدوائر الحكومية".

وفي حزيران/يونيو الماضي، أطلقت السلطات العراقية سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، بعد نحو أسبوعين من توقيفه بتهمة ما اسمته "الإرهاب" وذلك لعدم كفاية الأدلة.