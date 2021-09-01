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منظمة نرويجية توقف عملها في الحسكة بعد تلقيها تهديدات من "داعش"

منظمة نرويجية توقف عملها في الحسكة بعد تلقيها تهديدات من
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل إعلام محلية إن منظمة المجلس النرويجي للاجئين (NRC) علقت نشاطاتها، الثلاثاء، في مخيم "الهول"، شرقي سوريا، الذي يحتوي على عوائل تنظيم "داعش" الارهابي حتى السبت القادم، مؤكداً أن "هناك إمكانية لإغلاق المنظمة نهائياً بسبب تعرض مركزها لتهديد أمني".

العالم-سوريا

وأشار موقع "فرات بوست"، إلى أن "هذا القرار من المنظمة يأتي بعد أن قام مسلح ملثم، يُعتقد أنه ينتمي لتنظيم داعش في مخيم الهول، الخميس الماضي، بتهديد موظفيها باستهدافهم إذا لم يدفعوا أموالاً تحت مسمى (الجزية)"، لافتاً إلى أن "الملثم طالب بدفع الجزية عن كل العاملين بمبلغ 300 دولار أميركي عن كل موظف في المخيم، و500 دولار عن موظفيها العاملين خارج المخيم".

ويشهد المخيم فلتاناً أمنياً تزداد وتيرته يوماً بعد آخر، من خلال عمليات القتل والاغتيال من قبل عناصر خلايا تنظيم "داعش" الارهابي، والتي تطاول لاجئين ونازحين يقبعون ضمن المخيم غالبيتهم من الجنسية العراقية، بينهم نساء.

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منظمة نرويجية توقف عملها في الحسكة بعد تلقيها تهديدات من "داعش"