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الفياض: الحشد هو الضمانة الاكبر لوجود الدولة العراقية

الفياض: الحشد هو الضمانة الاكبر لوجود الدولة العراقية
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ان الحشد الشعبي تجربة عراقية خالصة ولا يمكن استنساخ تجارب أخرى.

العالم-العراق

وقال الفياض في ملتقى الرافدين للحوار الثلاثاء، ان ” الحشد الشعبي تشكل بفتوى المرجعية ويضم جميع المكونات وهو الذي حمى الدولة”.

واضاف ان “الحشد الشعبي له الدور الأساس في الحفاظ على الدولة والدفاع عن سيادتها”.

وبين الفياض ان ” الحشد الشعبي مع فكرة الدولة وسر بقائه وهو الذي منع سقوط الدولة”، موضحا ان “وجود الحشد الشعبي هو الضمانة الأكبر لوجود الدولة العراقية”.

واشار الى ان ” حكمة المرجعية الدينية ووجود المخلصين حفظا الوطن” ، مضيفا ان ”الحشد الشعبي هيئة رسمية تنتظم بقانون”.

ولفت الى ان ” خصوصية الحشد الشعبي أعطتها قدرة الصمود أمام داعش “، مؤكدا ان ”انتشار قطعات الحشد بأمر من العمليات المشتركة”.

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