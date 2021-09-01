شاهد.. البطلة الذهبية الايرانية تكشف سرها لقناة العالم

العالم - خاص بالعالم

وأکدت متقيان في حديث لبرنامج صباح جديد علی شاشة قناة العالم ان الفريق الايراني في مسابقات الالعاب البارالمبية 2020 في طوکيو کان يعول علی حصولها علی الميدالية البرونزية.

وأضافت انها شخصياً کانت قد توصلت في تمارينها الی مسافة في رمي الرمح، لكنها بذلت أقصی جهدها في المبارات النهائية بحيث فوجأت بتحسين مسافة رميها للرمح بمقدار نصف متر.

وأوضحت ان حصولها علی الميدالية الذهبية لم يکن في الحسبان وهذا ما جعلها تبکي من شدة الفرح بعد رمي الرمح.

ونالت متقيان الميدالية الذهبية بمنافسات رمي الرمح المستوى المدموج F55 ,F56 سيدات يوم الثلاثاء، محققة مسافة 24.42 مترا.

وجاءت في المركز الثاني البرازيلية "روتشا ماتشادو" 24.39 مترا واللاتيفية "ديا دادزيت" ثالثا بـ 24.22 متر.

وبهذا التتويج حققت متقيان الميدالية السادسة لايران التي حصل علی رصيد 7 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية.