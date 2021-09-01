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ليبيا.. احتمال ترشح سيف الإسلام القذافي رسميا للانتخابات الرئاسية

ليبيا.. احتمال ترشح سيف الإسلام القذافي رسميا للانتخابات الرئاسية
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت “بوابة إفريقيا الإخبارية” المقربة من أنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أن سيف الإسلام معمر القذافي قرر رسميا الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.

العالم- ليبيا

في ذكرى صحيفة تايمز تنقل عن سيف الإسلام تأكيده أنه ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية

ونقلت البوابة الإخبارية عن مصدر وصفته بالخاص أن هذا الإعلان صدر بالتزامن “مع الذكرى 52 لـ(ثورة الفاتح).

وقالت البوابة في إفادتها إن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل، سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية رسميا في وقت لاحق.

وكانت صحيفة تايمز اللندنية قد أجرت في المدة الماضية حوارا مع سيف الإسلام القذافي من مدينة الزنتان بليبيا، ونقلت عنه أنه يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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