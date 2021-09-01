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مصدر عسكري للعالم..

الولايات المتحدة تخلي 3 من قواعدها العسكرية في سوريا

الولايات المتحدة تخلي 3 من قواعدها العسكرية في سوريا
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر عسكري لقناة العالم الاخبارية اليوم الأربعاء ان الولايات المتحدة أخلت ثلاثا من قواعدها العسكرية في سوريا.

العالم - سوريا

ومن المواقع الجغرافية للقواعد الاميركية التي تم إخلاؤها:

1 / في محافظة دير الزور منطقة حق عمرو قرب ابار النفط بمحافظة دير الزور.

2 / في محافظة الحسكة قرب منطقة القامشلي منطقة تل البيدر.

3 / في محافظة الحسكة منطقة قصرك جنوب القامشلي؟

جاء ذلك في وقت سحبت فيه قوات الاحتلال الاميركي جميع قواتها العسكرية من افغانستان، ضمن عملية فوضوية مربكة بعد عقدين من الزمن على احتلالها (2001 - 2021).

وبذاك فقد دخلت عملية طرد الأمريكيين من المنطقة مرحلة جديدة مع إخلاء أفغانستان، ويجب استكمالها بنهاية العام الحالي بمغادرة العراق.

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