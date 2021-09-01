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الحلبوسي والدندح يبحثان علاقات التعاون بين سوريا والعراق

الحلبوسي والدندح يبحثان علاقات التعاون بين سوريا والعراق
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الاربعاء مع سفير سورية لدى بغداد صطام جدعان الدندح علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها لما فيه المصلحة المشتركة.

العالم - العراق

وأوضح السفير الدندح أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين سورية والعراق وضرورة تعزيزها مشيراً إلى أن الحلبوسي نوه “بالموقف العروبي المشرف الذي اتخذته الحكومة السورية تجاه المواطنين العراقيين بكل أطيافهم

وانتماءاتهم خلال العقود الماضية وما زالت، حيث احتضنتهم وقدمت لهم كل ما يلزم من تسهيلات في سبيل العيش الكريم”.

وبين الدندح أن “الحلبوسي شدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية وضرورة تنشيط التبادل التجاري وحركة السياحة وكل ما من شأنه تطوير العلاقات المشتركة”.

ونوه السفير الدندح بمواقف العراق الداعمة لسورية داعياً إلى بذل كل الجهود في سبيل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين من خلال الزيارات المتبادلة للوفود وتفعيل عمل اللجان النيابية بين البلدين.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي بحث أمس مع السفير الدندح العلاقات الثنائية بين العراق وسورية وسبل تطويرها.

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الحلبوسي والدندح يبحثان علاقات التعاون بين سوريا والعراق

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