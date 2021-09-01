الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

تعاني الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي من معاناة قاسية وممارسات منافية للمواثيق الدولية.

العالم - فلسطين

حكايات ارهاب من نوع اخر فالأسيرات الفلسطينيات يعشن واقعا منافيا لكل الأخلاق الدولية ولهذا ينتفض الفلسطينيون من أجلهن في وقفات مختلفة وهذه المرة عنوان الاضطهاد هي الاسيرة أنهار الديك التي ستضع مولودها داخل الأسر وهي مقيدة الأيدي والأرجل.

وقال ممثل حماس جنوب قطاع غزة، محمد عاشور: "كلنا آمل بان فصائل المقاومة لم تترك ملف الاسرى وملف الاسرى حاضر على طاولة المقاومة والاخوات لهن اهمية اكثر ايضا في الاهتمام، ننتظر ان يكون هناك تقدم في ملف الاسرى من اجل انهاء معاناتهم".

كما قال المتحدث باسم جمعية واعد للاسرى، عبد الله قنديل: "الاسيرة انهار الديك قضية لازالت عالقة والاحتلال يرفض الافراج عنها بل ويريد تعريضها لمحاكمة عسكرية رغم انها دخلت في شهرها التاسع وممكن ان تلد في اي لحظة من اللحظات فظروف الولادة قاسية وصعبة جدا في الظروف الطبيعية فما بالنا ونحن نتحدث عن اسيرة مكبلة ومقيدة ومحاطة باعداد كبيرة من الاجهزة الصهيونية لاسف الشديد".

ما يحدث الآن مع الأسيرة أنهار الديك تكرر مع الاسيرات فاطمة الزق وسمر صبيح وعائشة الكرد وأميمة الأغا التي وصلنا الى بيتها لتروي لنا حكايتها.

كما قالت اسيرة محررة انجبت طفلتها داخل الاسر، اميمة الغول: "اتاني الم المخاض مع تعب مع تفكير في المولود كيف من الممكن ان يأخذوه او يقتلوه فالاسيرة تلد وهي مكبلة اليدين والرجلين ولاخر لحظة يفكون الرجلين ويربطونهما بالسرير واليد مكبلة بيد السجان خوفا من هربهن".
دون رعاية طبية ولا غذاء صحي ولا هواء نقي تقضي الاسيرة حملها وفي ظروف قاسية تضع مولودها وهو مصير تنتظره الاسيرة أنهار الديك في هذه الايام.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

شاهد.. اسيرة فلسطينية ستنجب طفلها خلف القضبان

'انهار الديك' اسيرة فلسطينية ستلد في المعتقل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رام الله تشيع شهيدا فلسطينيا قضى برصاص قوات الاحتلال

حماس تنعى الشهيد رائد راشد الذي استهدفه الاحتلال فجر اليوم في رام الله

مصر.. تحقيقات أمنية تكشف تعذيب نزلاء مصحة لعلاج الإدمان

الصين تدعو لتحقيق دولي بجرائم واشنطن في أفغانستان

الشيخ قاسم: ليس لاحدنا ان يصادر راي الشعب

وزير النفط الايراني.. طهران مستعدة لزيادة انتاج النفط لاعلى مستوى بمجرد رفع الحظر