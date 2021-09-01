شاهد.. معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

العالم - فلسطين

حكايات ارهاب من نوع اخر فالأسيرات الفلسطينيات يعشن واقعا منافيا لكل الأخلاق الدولية ولهذا ينتفض الفلسطينيون من أجلهن في وقفات مختلفة وهذه المرة عنوان الاضطهاد هي الاسيرة أنهار الديك التي ستضع مولودها داخل الأسر وهي مقيدة الأيدي والأرجل.

وقال ممثل حماس جنوب قطاع غزة، محمد عاشور: "كلنا آمل بان فصائل المقاومة لم تترك ملف الاسرى وملف الاسرى حاضر على طاولة المقاومة والاخوات لهن اهمية اكثر ايضا في الاهتمام، ننتظر ان يكون هناك تقدم في ملف الاسرى من اجل انهاء معاناتهم".

كما قال المتحدث باسم جمعية واعد للاسرى، عبد الله قنديل: "الاسيرة انهار الديك قضية لازالت عالقة والاحتلال يرفض الافراج عنها بل ويريد تعريضها لمحاكمة عسكرية رغم انها دخلت في شهرها التاسع وممكن ان تلد في اي لحظة من اللحظات فظروف الولادة قاسية وصعبة جدا في الظروف الطبيعية فما بالنا ونحن نتحدث عن اسيرة مكبلة ومقيدة ومحاطة باعداد كبيرة من الاجهزة الصهيونية لاسف الشديد".

ما يحدث الآن مع الأسيرة أنهار الديك تكرر مع الاسيرات فاطمة الزق وسمر صبيح وعائشة الكرد وأميمة الأغا التي وصلنا الى بيتها لتروي لنا حكايتها.

كما قالت اسيرة محررة انجبت طفلتها داخل الاسر، اميمة الغول: "اتاني الم المخاض مع تعب مع تفكير في المولود كيف من الممكن ان يأخذوه او يقتلوه فالاسيرة تلد وهي مكبلة اليدين والرجلين ولاخر لحظة يفكون الرجلين ويربطونهما بالسرير واليد مكبلة بيد السجان خوفا من هربهن".

دون رعاية طبية ولا غذاء صحي ولا هواء نقي تقضي الاسيرة حملها وفي ظروف قاسية تضع مولودها وهو مصير تنتظره الاسيرة أنهار الديك في هذه الايام.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...