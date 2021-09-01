طهران مستعدة لزيادة انتاج النفط لاعلى مستوى بمجرد رفع الحظر

العالم- ایران

وفي حديثه لدى مشاركته الاولى في اجتماع لاوبك بلاس، أكد جواد اوجي: ان ما وضع منتجي النفط سواء الاعضاء في اوبك وغير اوبك منذ عام 2017 وحتى الآن، هو السعي لإرساء الاستقرار في أسواق النفط العالمية من خلال التعاون.

وأضاف: ان ايران باعتبارها احد الاعضاء المؤسسين لأوبك، ورغم الضغوط الممارسة ضدها بسبب الحظر الجائر، فإنها دعمت دوما مبدأ التعاون بين تحالف اوبك بلاس، وقد اثبتت التزامها بمبادئ هذا التعاون واهدافه.

وتابع: ان الحفاظ على مكاسب بيان التعاون واستمراريتها وفق الظروف السائدة في أسواق النفط العالمية، سيصب في مصلحة كلا المجموعتين؛ المنتجين والمستهلكين وكذلك الاقتصاد العالمي.

وأكمل: ان اوبك بلاس ورغم كل المصاعب خلال السنتين الماضيتين بسبب جائحة فايروس كورونا، تمكنت من التمسك بمبادئها واهدافها المشتركة، وواصلت حركتها المشتركة في مواجهة تحديات اسواق النفط العالمية.

ولفت الى ان ثبات واستمرارية امن الطاقة في العالم تتطلب توجها غير سياسي نحو اسواق النفط، معلنا ان ايران مستعدة لزيادة انتاج النفط الى اعلى مستوى ممكن بمجرد رفع الحظر الاميركي الاحادي، من اجل التعويض عن خسائرها الكبيرة.

وبيّن اوجي ان الحظر الاميركي الجائر ضد ايران، تسبب بحرمان ايران من انتاج 1.8 مليار برميل من النفط واكثر من 100 مليار دولار من العائدات النفطية، مشددا على ان فرض الحظر الاحادي غير القانوني على اثنين من الاعضاء المؤسسين لأوبك، يتعارض مع المبادئ والقوانين الدولية.

وأردف: خلال الحكومة الحالية، سنواصل وكما في السابق التعاون البناء ودعمنا المؤثر لأوبك واتفاق اوبك بلس لصيانة المصالح المشتركة للدول الاعضاء، وباعتباري وزيرا للنفط في الجمهورية الاسلامية الايرانية، فسأبذل قصارى جهودي لصيانة مصالح منتجي النفط في اوبك وغير اوبك.