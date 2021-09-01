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بالفيديو.. أمريكا أخلت 3 قواعد في دير الزور والحسكة

الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعلن مصدر عسكري سوري لقناة العالم ان القوات الاميركية اخلت مواقعها من ثلاث قواعد عسكرية في سوريا واضاف المصدر ان المواقع التي تم اخلاؤها تقع اثنان منها في الحسكة والثالثة في دير الزور.

العالم - سوريا

انسحاب سري على مايبدو تقوم به القوات الامريكية المتواجدة في سوريا حيث قالت مصادر عسكرية خاصة لقناة العالم ان القوات الاميركية اخلت مواقعها من ثلاث قواعد عسكرية مضيفة ان المواقع التي تم اخلاؤها يقع اثنان منها في محافظة الحسكة والثالث في مناطق ريف دير الزور. وتشمل المناطق التي تم اخلاؤها منطقة حقل العمر بالقرب من ابار النفط في دير الزور ومنطقتي تل البيدر وقصرك في القامشلي بمحافظة الحسكة .

وتتوزع القواعد العسكرية الأمريكية شرق سوريا، في المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات من جنوب شرق سوريا بالقرب من معبر التنف الحدودي، إلى الشمال الشرقي بالقرب من حقول رميلان النفطية، وتتوزع في الحسكة ودير الزور وكشفت مصادر ان عدد المواقع الامريكية في سوريا يتجاوز الثلاثة عشر لكن قاعدة رميلان التي تعد الاولى في سوريا وقاعدة المالكية وقاعدة تل بيدر وقاعدة لايف ستون تعد اهم هذه القواعد والمواقع الامريكية. هذا وقد واجه التواجد الامريكي في سوريا ردود افعال رافضة تخللتها هجمات عسكرية ضد هذا الوجود، وطالبت الحكومة السورية مرارا وتكرارا قوات الاحتلال الامريكي بالمغادرة كما دعت العشائر السورية في هذه المناطق قوات الاحتلال الى المغادرة وقالت ان وجودها غير شرعي.

الخطوة الامريكية هذه تاتي في ظل تخوف امريكي من هجمات على قواعدها وقواتها في المنطقة خاصة في ظل الضغوط التي تعرضت لها الادارة الاميركية في افغانستان والهزيمة العسكرية التي تلقتها هناك. وتقول اغلب المصادر ان الادارة الامريكية باتت تجهز للخروج الكلي من المنطقة بسبب اخفاقها في ادارة الملف الافغاني وخروجها من كابول مما اثار خلافات داخل الولايات المتحدة نفسها.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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