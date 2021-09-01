مصر.. تحقيقات أمنية تكشف تعذيب نزلاء مصحة لعلاج الإدمان

العالم- مصر

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين عذبوا نزلاء المصحة وأجبروهم على تناول الأدوية، بالاتفاق مع أسرهم وذلك نظير مقابل مادي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استأجروا فيلا لعلاج متعاطي المواد المخدرة، بها 80 شخص محتجزين ومتواجدين داخل المصحة، حيث استخدم المتهمون المواد المخدرة في علاج النزلاء من الإدمان.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على 5 آلاف جنيها عن كل مدمن، من أجل إجراء الفحوصات المبدئية، ويتطلب العلاج في الفترة الأولى تخليص الجسم من السموم، وتعرف هذه الفترة بـ الديتوكس وتستغرق أسبوعين، يليها العلاج النفسي والتأهيل ويحتاج للاحتجاز لمدة تبدأ من شهرين حتى 6 شهور.

وتابعت التحقيقات في واقعة ضبط متهمين لإدارة مركز طبي لعلاج الإدمان بالمقطم، أن المتهمين استخدموا وسائل التعذيب كالتقييد بالأحبال والضرب بالعصي، وإجبار نزلاء مركز الإدمان على تناول الأدوية، وحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا بالاتفاق مع أسرهم.

واستطردت التحقيقات في واقعة ضبط متهمين لإدارة مركز طبي لعلاج الإدمان بالمقطم، أن المتهمين استخدموا كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها دون استشارة طبية وعدد من عينات تحاليل المخدرات وعدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر.

وأكملت التحقيقات في واقعة ضبط متهمين لإدارة مركز طبي لعلاج الإدمان بالمقطم، أن المتهمين ارتكبوا العديد من المخالفات، وهي إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية دون استشارة طبية، عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية.