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الرئيس الايراني يعين السيدة انسية خزعلي مساعدة له في شؤون المرأة والأسرة

الرئيس الايراني يعين السيدة انسية خزعلي مساعدة له في شؤون المرأة والأسرة
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، مرسوما عين بموجبه السيدة انسية خزعلي مساعدة له في شؤون المرأة والأسرة.

العالم - ايران

وفي مرسوم اصدره يوم الاربعاء، قام آية الله ابراهيم رئيسي بتعيين السيدة انسية خزعلي مساعدة له في شؤون المرأة والأسرة.

الجدير بالذكر، ان السيدة خزعلي ولدت في عام 1963 بمدينة قم المقدسة، وهي تحمل شهادة الدكتوراه في اللغة والادب العربي، فضلا عن تليقها الدروس الدينية الى المستوى الثالث في الحوزة العلمية للنساء في مدينة قم المقدسة.

وفيما سبق تولت السيدة خزعلي رئاسة جامعة الزهراء عليها السلام، ورئاسة فرع الجامعة الرضوية، وهي عضو بالهيئة العلمية للجامعة، كما حصلت على رتبة افضل طالبة وافضل استاذة جامعية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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