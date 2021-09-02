الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات اليمنية تفرض سيطرتها الكاملة على مديرية رحبة جنوب مأرب

القوات اليمنية تفرض سيطرتها الكاملة على مديرية رحبة جنوب مأرب
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من تأمين مديرية رحبة الواقعة جنوب محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر ميداني أن القوات اليمنية شنت هجوما واسعا من عدة محاور على منطقة الكولة مركز المديرية ونجحت في السيطرة عليها وتأمين جميع المناطق التابعة للمديرية بعد معارك عنيفة مع مرتزقة العدوان.

وأشار المصدر الى أن جبهات غرب المدينة شهدت مواجهات عنيفة حيث تمكنت القوات اليمنية من السيطرة على مواقع هامة مطلة على مدينة مأرب من الجهتين الغربية والشمالية.

وأكد المصدر سقوط أكثر من 200 عنصرا وقياديا من مرتزقة العدوان بين قتيل وجريح خلال المعارك العنيفة التي شهدتها المحافظة في اليومين الماضيين.

وشن طيران العدوان السعودي أكثر من 100 غارة جوية على مناطق متفرقة بالمحافظة خلال الـ72 ساعة الماضية .

روابط ذات صلة

طيران العدوان يشن 39 غارة جوية على محافظة مأرب

قوات هادي تتخذ سياسة تصعيد "صفري" في مأرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القوات اليمنية تفرض سيطرتها الكاملة على مديرية رحبة جنوب مأرب

مباحثات ايرانية صينية لتطوير التعاون النفطي بين البلدين

تركيا تعلن إنقاذ 172 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير

غايات مشبوهة وراء لقاء بيني غانتس ومحمود عباس

غوغل تخطط لإنتاج معالجات خاصة بها للحواسيب المحمولة واللوحية

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الألماني في الدوحة