القوات اليمنية تفرض سيطرتها الكاملة على مديرية رحبة جنوب مأرب

العالم - اليمن

وأوضح مصدر ميداني أن القوات اليمنية شنت هجوما واسعا من عدة محاور على منطقة الكولة مركز المديرية ونجحت في السيطرة عليها وتأمين جميع المناطق التابعة للمديرية بعد معارك عنيفة مع مرتزقة العدوان.

وأشار المصدر الى أن جبهات غرب المدينة شهدت مواجهات عنيفة حيث تمكنت القوات اليمنية من السيطرة على مواقع هامة مطلة على مدينة مأرب من الجهتين الغربية والشمالية.

وأكد المصدر سقوط أكثر من 200 عنصرا وقياديا من مرتزقة العدوان بين قتيل وجريح خلال المعارك العنيفة التي شهدتها المحافظة في اليومين الماضيين.

وشن طيران العدوان السعودي أكثر من 100 غارة جوية على مناطق متفرقة بالمحافظة خلال الـ72 ساعة الماضية .