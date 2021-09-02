شاهد.. اعلان حالة طوارئ في نيويورك خوفاً من 'ايدا'

العالم - الاميركيتان

مدينة نيويورك الاميركية تغرق بالفيضانات الشديدة جراء إعصار إيدا، بعدما حولت الفيضانات المفاجئة المنصات والسلالم إلى أنهار وشلالات ما أدى الى شلل عام في النظام الذي يعود إلى قرن من الزمن وتظهر المشاهد التي عرضتها وسائل الاعلام الاميركية محطات مترو الأنفاق والطرقات والمنازل غارقة في المياه الغزيرة التي هطلت في جميع أنحاء المدينة وخارجها.

السلطات في نيويورك أعلنت حالة الطوارئ جراء الفيضانات الهائلة التي أحدثتها الامطار الغزيرة الناتجة عن الإعصار وطلبت المساعدة الفيدرالية لما يبدو أنه أسوأُ كارثة طبيعية تضرب المدينة منذ عاصفةِ ساندي 2012.

واعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول في تغريدة لها حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من الاعصار الذي ضربَ جنوبَ الولايات المتحدة واحدث زوابع وفيضانات أثناءَ اندفاعه نحو الشمال.

وهطلت أمطار غزيرة في نيويورك خلال اليومين الماضيين مع مرور ذيول الإعصار آيدا الذي أودى بحياةِ 7 أشخاص جنوب الولاياتِ المتحدة وتسببَ بزوابعَ وفيضانات شمالَ شرقِ البلاد.

وسجلت زوابع هائلة في ولايات بنسلفانيا ونيوجرزي وميريلاند حيث توفي شاب وفقد آخر بعدما غمرت المياه أحد المباني.

وكانت الإدارة الوطنية للطقس وصفت الوضعَ بالخطير، داعية السكان إلى الاختباء إذا كانوا موجودين في منطقة خطر الإعصار، او اللجوء إلى مأوى مشيراً الى أن الحطام المتطاير سيشكل خطراً شديداً.

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة، ونشرت إدارة الطقس مقاطع فيديو لشوارع غارقة في أحياء بروكلين وكوينز مما جعل حركة السير مستحيلة.

وأعلن موقع "نوتيفاي نيويورك" أن العديد من الطرق قطعت، وشهدت مقاطعة ويستشستر شمال نيويورك أمطاراً غزيرة وغمرت المياه العديد من أقبية المنازل خلال دقائق.