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595 حالة وفاة جديدة بالكورونا في إيران

595 حالة وفاة جديدة بالكورونا في إيران
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية عن 595 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا في إيران، ما يرفع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء داخل البلاد إلى 108 آلاف 988 حالة.

العالم - إيران

وأضافت الصحة في بيانها الصادر اليوم الخميس حول آخر حصيلة تفشي فيروس كورونا في إيران، أن نتائج الفحوصات التي أجريت منذ أمس الأربعاء لغاية اليوم، سجلت 30 ألفا و279 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي داخل البلاد إلى 5 ملايين و55 ألفا و512 شخصا.

كما أشار البيان إلى تعافي 4 ملايين و269 ألفا و508 أشخاص من مرض كورونا أو مغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية في أنحاء البلاد، لحد الآن.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة أيضا، فقد بلغت كمية التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد لغاية اليوم، وبما يشمل الجرعات الأولى والثانية، 28 مليونا و442 ألفا و990 جرعة.

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