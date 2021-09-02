رئيسي: إستيراد اللقاحات مدرج على سلّم أولويات الحكومة

العالم - إيران

وترأس الرئيس إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، اجتماع اللجان التخصصية التابعة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، وشدد فيه على دعم وتلبية احتياجات الكوادر الطبية والعلاجية التي تقف بالخط الأمامي في ساحات المكافحة ضد هذا الفيروس الوبائي.

كما وثمن رئيس الجمهورية جهود كافة القائمين والعاملين في مشروع "الشهيد سليماني" ولاسيما قوات التعبئة الشعبية (البسيج)، وانجازاتهم بهدف تطبيق الفرز الصحي والغربلة الاجتماعية؛ داعيا إلى مواصلة هذه الجهود البناءة.

واستعرض اجتماع اللجان المختصة لمكافحة فيروس كورونا قضايا عديدة بما فيها: تحديد مهلة زمنية لتوفير واستكمال عمليات التطعيم بـ100 مليون جرعة من لقاح كورونا في نهاية شهر نوفمبر القادم، وتعزيز شبكة المعلومات المتعلقة بجائحة كورونا ليتم إحاطة المواطنين بانسيابة حول آخر المستجدات في هذا الخصوص، وإنشاء منظومة رقابية ذكية لاحتواء هذا المرض ومواصلة العمل بمشروع الشهيد سليماني التعبوي للغربلة والفرز الصحي في البلاد.

وورد في هذا التقرير أيضا أن المشاركين قرروا مناقشة موضوع إقامة زيارة الأربعين الحسينية (ع) في إطار التعليمات الوقائية والصحية المعلنة والحصص المحددة، خلال اجتماع اللجة الوطنية لمكافحة كورونا المرتقب يوم السبت القادم.