بشائر النصر تلوح في مأرب.. القوات اليمنية تسحق المرتزقة بالرحبة

العالم - اليمن

تطورات جديدة تشهدها جبهات القتال في مارب شمال شرقي اليمن. القوات اليمنية المشتركة شنت هجوما واسعا من عدة محاور على منطقة الكولة مركز مديرية الرحبة واستطاعت ان تحررها وتؤمن جميع المناطق التابعة للمديرية بعد معارك عنيفة مع مرتزقة العدوان.

وفي جبهات غرب المدينة ايضا احتدمت معارك هي الاعنف منذ اشهر وذكرت مصادر عسكرية يمنية ان قوات الجيش اليمني تمكنت من فرض سيطرتها اعلى مواقع هامة مطلة على مدينة مأرب من الجهتين الغربية والشمالية.

المعارك العنيفة المحتدمة منذ يومين في مارب خلفت العشرات من القتلى والجرحى واكدت مصادر يمنية مقربة من مرتزقة العدوان مقتل واصابة أكثر من مئتين عنصرا وقياديا من مرتزقة العدوان خلال المعارك العنيفة التي تشهدها المحافظة. هذا وشن طيران العدوان السعودي أكثر من مئة غارة جوية على مناطق متفرقة بالمحافظة خلال الـساعات الماضية في محولة منه منع تقدم القوات اليمنية المشتركة وانقاذ المرتزقة الذي انهارت قواتهم بشكل غير مسبوق.

الى ذلك دعا وكيل وزارت الخارجية القيادي البارز في حركة انصارالله حسين العزي من تبقى من القبائل بعدم الدفاع عن الغزاة والمرتزقة وطالب القبائل بالعودة الى حضن الوطن وان لا يضحون بانفسهم وابناهم في سبيل السعودية والامارات والجماعات الارهابية المدعومة منها مشددا ان القوات اليمنية عقدت العزم على تطهير مارب من الغزاة والفاسدين والظالمين حسب تعبيره.

وفي ظل التطورات الميدانية في جبهات القتال اعلنت السعودية خلال اليومين الماضيين تعرضها لعدد كبير من الهجمات بالطائرات المسيرة وادعى التحالف السعودي تدميرها في الاجواء اليمنية مضيفا انها كانت موجهة نحو اهداف في جنوب السعودية. واعلنت الرياض في وقت سابق ان ثمانية أشخاص اصيبوا بجروح كما تضررت طائرة مدنية إثر سقوط شظايا من تدمير طائرة مسيرة استهدفت مطار ابها السعودي. هذا ولم تتبنى او تنفي القوات اليمنية جميع الهجمات التي اعلنت عنها السعودية خلال اليومين الماضيين..