العراق يؤيد جهود منع استخدام الأسلحة الكيميائية

العالم - العراق

وقال الجنابي خلال لقائه مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة فرناندو أرياس، إن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت أنها أداة فعالة في التحقق من الإجراءات الصارمة لقضاي الأمن والسلامة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية المتبقية".

وأضاف أن "حكومة العراق تؤيد أي جهود دولية تهدف إلى منع استخدام مثل هذه الأسلحة من قبل أي شخص".

من جانبه قدم فرناندو إيرياس إيجازاً عن مجموعة من الموضوعات بما في ذلك التقدم الذي أحرزته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وجهود المنظمة لمواجهة التهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز التعاون الدولي مع تعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء، كما قدم معلومات عن مشروع إنشاء مركز جديد للكيمياء والتكنولوجيا تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خارج لاهاي في هولندا.