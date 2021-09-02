بريطانيا: لا نعتزم الاعتراف بحكومة طالبان في الوقت الحالي

العالم-اوروبا

جاءت تصريحات راب في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، حيث زار مساكن إيواء للاجئين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة الشهر الماضي.

وقال الشيخ محمد إن قطر تجري محادثات مع طالبان وتتعاون مع تركيا بخصوص دعم فني من المحتمل تقديمه لاستئناف العمليات في مطار كابول.

وأضاف الوزير القطري “نتحاور معهم (طالبان)، ونتحاور أيضا مع تركيا بخصوص ما إذا كان بإمكانهم تقديم مساعدة فنية على هذا الصعيد. نأمل في سماع بعض الأنباء الطيبة في الأيام القلائل المقبلة”.

وتابع “لا يوجد حتى الآن مؤشر واضح على موعد بدء تشغيل (المطار) بكامل طاقته… ما زلنا نأمل في أن نتمكن من تشغيله بأسرع ما يمكن.”

وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول الشهر الماضي لكنها لم تحدد بعد شكل إدارتها أو تكشف عن الطريقة التي تعتزم تطبيقها في الحكم.

وقال راب إنه ناقش مع مسؤولين قطريين ضمانات عدم تحول أفغانستان إلى تربة خصبة للإرهاب في المستقبل ومنع تفجر أزمة إنسانية والحفاظ على استقرار المنطقة وضمان التزام طالبان بتعهدها بتشكيل حكومة أكثر شمولا.

وأضاف في تصريحات للصحفيين “التزام بريطانيا إزاء أفغانستان مستمر. علينا التكيف مع الواقع الجديد”.

ومضى قائلا “أولويتنا الأولى هي ضمان المرور الآمن للرعايا البريطانيين الباقين (هناك)، والأفغان الذين تعاونوا مع بريطانيا، وغيرهم ممن قد يكونون أكثر عرضة للخطر” مضيفا أنه سيتحدث مع قادة المنطقة حول تأمين المرور الآمن عبر دول ثالثة.

ونقلت بريطانيا سفارتها في أفغانستان من كابول إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية فيتش سوليوشن إن الاقتصاد الأفغاني سينهار على الأرجح في أعقاب الانسحاب السريع للقوات الأمريكية من البلاد وعودة حركة طالبان إلى السلطة.