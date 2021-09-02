اشتباكات بين قوات طالبان وموالون لاحمد مسعود في بنجشير

العالم-الفغانستان

وفي أعقاب سقوط كابول يوم 15 أغسطس آب، تجمع بضعة آلاف من مقاتلي ميليشيات محلية وفلول الجيش الأفغاني ووحدات القوات الخاصة في بنجشير.

ويرابط هؤلاء بقيادة أحمد مسعود، وهو نجل زعيم سابق للمجاهدين، في الإقليم الذي يشكل واديا منحدرا يجعل من الصعب شن هجمات عليه من خارجه.

ويبدو أن جهود التفاوض حول التوصل لتسوية انهارت مع اتهام كل طرف الآخر بإفشال المحادثات بينما تستعد طالبان لإعلان حكومة.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن مقاتلي الحركة دخلوا بنجشير وسيطروا على بعض الأراضي.

وأضاف “بدأنا العمليات بعد فشل المفاوضات مع الجماعة المسلحة المحلية… تكبدوا خسائر فادحة”.

غير أن متحدثا باسم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، وهي تجمع للمتمردين، قال إن الجبهة تسيطر بالكامل على جميع الممرات والمداخل وإنها صدت محاولات للسيطرة على منطقة شُتل في مدخل الوادي.

وقال المتحدث باسم جبهة المقاومة الوطنية إن قوات الجبهة قتلت أعدادا كبيرة من مقاتلي طالبان على جبهتين منذ اندلاع الاشتباكات أول مرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.