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اشتباكات بين قوات طالبان وموالون لاحمد مسعود في بنجشير

اشتباكات بين قوات طالبان وموالون لاحمد مسعود في بنجشير
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

اشتبكت قوات طالبان ومقاتلون موالون للزعيم المحلي أحمد مسعود في وادي بنجشير بأفغانستان اليوم الخميس وقال كل من الجانبين إنه كبّد الجانب الآخر خسائر فادحة في الأرواح خلال الأيام الماضية في قتال دار بآخر إقليم مقاوم لحكم طالبان.

العالم-الفغانستان

وفي أعقاب سقوط كابول يوم 15 أغسطس آب، تجمع بضعة آلاف من مقاتلي ميليشيات محلية وفلول الجيش الأفغاني ووحدات القوات الخاصة في بنجشير.

ويرابط هؤلاء بقيادة أحمد مسعود، وهو نجل زعيم سابق للمجاهدين، في الإقليم الذي يشكل واديا منحدرا يجعل من الصعب شن هجمات عليه من خارجه.

ويبدو أن جهود التفاوض حول التوصل لتسوية انهارت مع اتهام كل طرف الآخر بإفشال المحادثات بينما تستعد طالبان لإعلان حكومة.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن مقاتلي الحركة دخلوا بنجشير وسيطروا على بعض الأراضي.

وأضاف “بدأنا العمليات بعد فشل المفاوضات مع الجماعة المسلحة المحلية… تكبدوا خسائر فادحة”.

غير أن متحدثا باسم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، وهي تجمع للمتمردين، قال إن الجبهة تسيطر بالكامل على جميع الممرات والمداخل وإنها صدت محاولات للسيطرة على منطقة شُتل في مدخل الوادي.

وقال المتحدث باسم جبهة المقاومة الوطنية إن قوات الجبهة قتلت أعدادا كبيرة من مقاتلي طالبان على جبهتين منذ اندلاع الاشتباكات أول مرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

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