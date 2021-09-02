شاهد بالتفاصيل: الجيش اليمني يحقق انتصارات نوعية في جبهة مأرب

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ففي غرب المدينة مازالت المعارك مشتعلة بعد ساعات من تمكن قوات صنعاء من السيطرة الكاملة على مديرية رحبه جنوب محافظة مأرب، وهو ما يعني التحكم في قطع طرق إمداد الخصم بين محافظتي مأرب والبيضاء.

السيطرة على مديرية رحبه سبقتها معارك عنيفة تمكنت خلالها القوات المشتركة من إحكام قبضتها على عدد من المواقع الاستراتيجية في الجهتين الشمالية والغربية منها منطقة حمة الذياب التي تتمثل أهميتها في موقعها المطل على مشارف معسكر صحن الجن المعقل الرئيس لقوات تحالف العدوان.

العمليات العسكرية الأخيرة في مأرب رافقها قصف مكثف للمقاتلات السعودية على امتداد محاور الاقتتال، لكن لم ينجح في إيقاف التقدم المستمر لقوات صنعاء وتفوقها العسكري في هذه الجبهة.. تفوقٌ قابلته بحسب مصادر ميدانية انهيارات وانسحابات في صفوف قوات هادي ومقتل وجرح العشرات منهم بينهم قيادات كبيرة.

هذا التفوق العسكري لصنعاء قد يمثل "برأي البعض" ضغطاً إضافياً للقبول بالمبادرة التي سبق وأن أعلنتها بشأن إيقاف معركة مأرب التي تعود لتشتعل بعد هدوء دام لأسابيع شهدت حراكاً دبلوماسياً لم يثمر أي نتائج