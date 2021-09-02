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المالية العراقية تعلن إطلاق رواتب المتقاعدين للشهر الجاري

المالية العراقية تعلن إطلاق رواتب المتقاعدين للشهر الجاري
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة المالية العراقية دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول الجاري. 

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أن "الوزارة رفعت رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول الجاري".

وأضاف البيان، أن "الوزارة أكدت على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين وهيئة التقاعد الوطنية، استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني"، داعية "المتقاعدين المدنيين والعسكريين كافة، ممن ستصلهم رسائل نصية، لمراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم".

وأعلن مصرف الرافدين، مساء اليوم الخميس، البدء بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر أيلول.

وقال المصرف في بيان مقتضب إنه "بدأ توزيع رواتب المتقاعدين لشهر أيلول عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

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