جبهة "بنجشير" تدعي انضمام "القاعدة" إلى حركة طالبان

العالم-افغانستان

وزعمت جبهة بنجشير في بيان على “تويتر" إن “القاعدة انضمت إلى طالبان لمحاربة جبهة المقاومة الأفغانية”، مضيفة: “تراجعت الولايات المتحدة والتاريخ يعيد نفسه”.

كما أعلنت جبهة المقاومة في بنجشير عن مقتل 350 عنصرا من حركة “طالبان” خلال المعارك.

تجدر الإشارة إلى أن حركة “طالبان” بسطت سيطرتها على كامل أفغانستان، باستثناء ولاية بنجشير الواقعة بشمال شرق العاصمة كابل.

واشتبكت قوات طالبان ومقاتلون موالون للزعيم المحلي أحمد مسعود في وادي بنجشير بأفغانستان يوم الخميس وقال كل من الجانبين إنه كبّد الجانب الآخر خسائر فادحة في الأرواح خلال الأيام الماضية في قتال دار بآخر إقليم مقاوم لحكم طالبان.