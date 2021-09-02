الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

جبهة "بنجشير" تدعي انضمام "القاعدة" إلى حركة طالبان

جبهة
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

ادعت جبهة المقاومة الأفغانية في ولاية بنجشير إن تنظيم "القاعدة" انضم لحركة "طالبان" في الحرب التي تدور بين جبهة بنجشير وطالبان.

العالم-افغانستان

وزعمت جبهة بنجشير في بيان على “تويتر" إن “القاعدة انضمت إلى طالبان لمحاربة جبهة المقاومة الأفغانية”، مضيفة: “تراجعت الولايات المتحدة والتاريخ يعيد نفسه”.

كما أعلنت جبهة المقاومة في بنجشير عن مقتل 350 عنصرا من حركة “طالبان” خلال المعارك.

تجدر الإشارة إلى أن حركة “طالبان” بسطت سيطرتها على كامل أفغانستان، باستثناء ولاية بنجشير الواقعة بشمال شرق العاصمة كابل.

واشتبكت قوات طالبان ومقاتلون موالون للزعيم المحلي أحمد مسعود في وادي بنجشير بأفغانستان يوم الخميس وقال كل من الجانبين إنه كبّد الجانب الآخر خسائر فادحة في الأرواح خلال الأيام الماضية في قتال دار بآخر إقليم مقاوم لحكم طالبان.

روابط ذات صلة

شاهد آخر التطورات السياسية والعسكرية في افغانستان

اشتباكات بين قوات طالبان وموالون لاحمد مسعود في بنجشير

بريطانيا: لا نعتزم الاعتراف بحكومة طالبان في الوقت الحالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكيان الصهيوني يعين أول سفير له لدى البحرين

جبهة "بنجشير" تدعي انضمام "القاعدة" إلى حركة طالبان

تصفيات كأس العالم 2022: ايران تحقق فوزا ثمینا أمام سوریا

اليمن سيكون حرا عزيزا وليس متسولا عند آل سعود أو آل نهيان

'النجم الساطع 2021'.. مناورات عسكرية ضخمة يطلقها جيش مصر

قيادي في حماس: الاحتلال أدرك أن أيدي المقاومة تصل لكل شبر في فلسطين