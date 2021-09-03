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قيس سعيد يؤكد التزامه باحترام الحريات

قيس سعيد يؤكد التزامه باحترام الحريات
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة خلال اجتماعه مع ممثلين عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإسنان في قصر قرطاج .

العالم-تونس

واكد سعيد إنه لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها، مذكّرا بأنه سيقع التصدي بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة, حسبما نقل موقع سبوتنيك.

وشدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه.

هذا واستقبل قيس سعيّد، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، و الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشير العبيدي، و نائب رئيس الرابطة بسام الطريفي.

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قيس سعيد يؤكد التزامه باحترام الحريات