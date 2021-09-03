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الجزائر بالمرتبة الرابعة في مسابقات الالعاب العسكرية

الجزائر بالمرتبة الرابعة في مسابقات الالعاب العسكرية
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

استطاع الفريق العسكري الجزائري أن يظفر بالمرتبة الرابعة في مسابقات الألعاب العسكرية ضمن فعاليات منتدى آرميا 2021 العسكري الدولي الذي احتضنته روسيا الاتحادية في ضواحي العاصمة موسكو.

العالم-الجزائر

وشارك الفريق العسكري الجزائري في الألعاب العسكرية الدولية للمرة الرابعة على التوالي، اختصاص الفصيلة المحمولة جوا برعاية روسيا الاتحادية في منتدى آرميا 2021 العسكري الدولي الذي بدأ من 22 أغسطس/ آب الماضي واستمر عدة أيام، حسبما نقله موقع سبوتنيك.

وتصدر الفريق الروسي القائمة بالمرتبة الأولى ويليه فريق الصين ثم كزاخستان وتليهم الجزائر بالمركز الرابع، حيث تم في المرحلة الأولى القفز المظلي والتجمع في نقطة محدّدة ثم الجري لمسافة 10 كيلومتر.

فيما تمثلت المرحلة الثانية من المنافسة في تمرين السباق الفردي على متن العربات القتالية مع الرمايات. أما المرحلة الثالثة فتمثلت في سباق تتابع حظائر الفصيلة والرمي بالأسلحة الفردية والقاذف الصاروخي بالإضافة إلى سباق التوجيه، واختتمت المنافسة بقفز الدقة والقتال المتلاحم.

وتشارك فيها فرق عسكرية من أكثر من 40 دولة من أوروبا وآسيا وأمريكا وأفريقيا تتنافس في 34 مسابقة عسكرية مختلفة.

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